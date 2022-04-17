لاكاي يقود هجوم بيراميدز أمام مازيمبي

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يواصل فخري لاكاي، مهاجم بيراميدز، تواجده في التشكيل الأساسي لفريقه أمام مازيمبي، في اللقاء الذي سيقام على ملعب الدفاع الجوي، ضمن مباريات ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة الكونفدرالية.

وضم تشكيل بيراميدز كالتالي:

شريف إكرامي في حراسة المرمى.

في الدفاع: علي جبر - أحمد سامي - محمد حمدي - عمر جابر

خط الوسط: نبيل دونجا - عبد الله السعيد - إبراهيم توريه - إبراهيم عادل - وليد الكرتي

الهجوم: فخري لاكاي

ويتواجد على مقاعد البدلاء كل من: «مهدي سليمان - أسامة جلال - إسلام عيسى - محمود وادي - محمد صادق - أحمد توفيق - أحمد فتحي - فخر الدين بن يوسف - محمود صابر».

ومن المنتظر أن تُقام مباراة الإياب يوم 24 أبريل الجاري في الكونغو.