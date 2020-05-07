الكاظمي يبحث مع نائب رئيس النواب العراقي التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية

بحث رئيس مجلس الوزراء العراقي مصطفى الكاظمي، اليوم الأحد، مع النائب الأول لرئيس مجلس النواب حاكم الزاملي ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب، لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية.

وذكر بيان صادر عن المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء، أوردته قناة السومرية نيوز الإخبارية، أن الكاظمي استقبل اليوم النائب الأول لرئيس مجلس النواب ، وتم خلال اللقاء بحث سبل تعزيز التعاون والتكامل بين أداء السلطتين التشريعية والتنفيذية والإجراءات الضرورية لتفعيل الأداء الخدمي، والمتابعة الحثيثة للأجهزة الخدمية تلبية لاحتياجات المواطنين.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد -خلال اللقاء- على ضرورة إقرار قانون الأمن الغذائي في مجلس النواب، لمواجهة التحديات الاقتصادية الناجمة عن الأزمات العالمية والأوضاع الدولية الراهنة، فضلاً عن مواجهة تأثيرات ارتفاع أسعار المواد الغذائية عالمياً على الأسواق العراقية.