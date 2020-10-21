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غدا.. كوريا الجنوبية ترفع قواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا

سول - أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 10:04 ص | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 10:04 ص

قررت كوريا الجنوبية رفع قواعد التباعد الاجتماعي الخاصة بكورونا بعد عامين من مكافحة الفيروس اعتبارا من غد الإثنين.

وذكرت وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب" اليوم الأحد، أن المطاعم والمقاهي والعديد من المؤسسات التجارية الأخرى ستتمكن من العمل بحرية دون قيود ويتم السماح للناس بالتجمع في مجموعات كبيرة بلا حدود في الحجم، إلا أن إلزامية ارتداء الكمامة تبقى القاعدة الوحيدة دون تغيير في الوقت الحالي.

وأوضحت الوكالة أنه سيتم رفع الحجر الصحي الإلزامي لمدة 7 أيام لمرضى فيروس كورونا بالكامل في أواخر مايو، ولن يكون العلاج في المنزل مطلوبًا، وسيتمكن الناس أيضًا من تشخيص وعلاج كوفيد-19 في العيادات والمستشفيات المحلية، كما هو الحال مع علاج الإنفلونزا.

وستتم إزالة الحد الأقصى لعدد الأشخاص المحدد بـ299 شخصًا في الأحداث والتجمعات الكبيرة، بالإضافة إلى الحد الأقصى البالغ 70% لدور العبادة، ويُسمح بتناول الطعام داخل دور السينما وصالات الألعاب الرياضية الداخلية والمرافق الدينية اعتبارًا من يوم 25 أبريل الجاري.


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