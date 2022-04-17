احتفاء بالقاهرة عاصمة الثقافة في العالم الإسلامي تعقد ندوة بعنوان "التنافس في الطاعات في شهر النفحات" مع الشيخ يسري محمود عزام ويديرها مروان حماد ، وذلك في التاسعة والنصف مساء اليوم الأحد، بمعرض فيصل العاشر للكتاب والذي تقيمه الهيئة المصرية العامة للكتاب برئاسة الدكتور هيثم الحاج علي ، في الفترة من ١١ حتى ٢١ رمضان بأرض هيئة الكتاب بشارع فيصل.

يذكر أن المعرض افتتحه الدكتورة إيناس عبد الدايم وزيرة الثقافة ، بحضور الدكتور سالم بن محمد المالك المدير العام لمنظمة الإيسيسكو ،واللواء أحمد راشد محافظ الجيزة ،والدكتور هيثم الحاج علي.

ويشارك بالمعرض ٣٣ ناشر منهم قطاعات وزارة الثقافة ، والمجلس الأعلى للشئون الإسلامية ،وزارة الأوقاف ومؤسسة دار المعارف ، كما يشارك سور الأزبكية بمكتبتين ، وعدد من دور النشر الخاصة.

ويفتح أبوابه يوميا للجمهور بعد الإفطار في الثامنة مساء وحتى الثانية عشرة والنصف منتصف الليل.