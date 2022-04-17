تونس تشارك في الاجتماعات السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد

أعلنت تونس مشاركتها في اجتماعات الربيع السنوية للبنك الدولي وصندوق النقد الدولي بواشنطن غدا الاثنين وحتى 22 أبريل الجاري.

ومن المقرر أن يشارك في هذه الاجتماعات، التي تعقد عبر وسائل التواصل عن بُعد، وزير الاقتصاد والتخطيط، محافظ الجمهورية التونسية بالبنك الدولي سمير سعيد ومحافظ البنك المركزي التونسي، محافظ الجمهورية التونسية بصندوق النقد الدولي، مروان العباسي وسهام بوغديري نمصية وزيرة المالية.

وتشهد الاجتماعات عقد لقاءات متعددة لوزير الاقتصاد والتخطيط التونسي مع كبار مسؤولي عدد من المؤسسات المالية الإقليمية والدولية على مثل صندوق النقد الدولي والبنك العالمي والبنك الافريقي للتنمية والبنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية والوكالة الدولية لضمان الاستثمار، فضلا عن ترأسه ندوة حول مناخ وفرص الاستثمار في تونس، تنظمها غرفة التجارة الأمريكية على هامش أعمال الاجتماعات.

ويشارك الوفد التونسي في عدد من الندوات وورش العمل التي ستتطرق إلى آخر المستجدات في العالم من ذلك الحرب الروسية الأوكرانية وما لها من انعكاسات على الأوضاع الاقتصادية في مختلف بلدان العالم لاسيما البلدان النامية والفقيرة، وذلك بما أسفرت عنه من إشكاليات كبرى وصعوبات خاصة على مستوى الطاقة والأمن الغذائي.

كما ستوفر هذه الاجتماعات واللقاءات مناسبة لوزيري، الاقتصاد والمالية ولمحافظ البنك المركزي للتعريف ببرنامج الحكومة الإصلاحي الرامي إلى الرفع من نسق النمو واستقرار التوازنات المالية ودعم المكاسب الاجتماعية، فضلا عن اتاحتها الفرصة لحشد الدعم لتونس في مسارها الإصلاحي حتى تتمكن من تحقيق انتقال اقتصادي وتنموي مستدام وناجح.