القضاء على إرهابي في عملية تمشيط غربي العاصمة الجزائر



أفادت وزارة الدفاع الوطني في الجزائر بأن مفرزة للجيش قضت اليوم الأحد، على إرهابي إثر عملية بحث وتمشيط بمنطقة فوزار بالميول الغربية لجبل اللوح ببلدة طارق بن زياد بولاية عين الدفلى التي تقع على بعد 160 كيلومترا غربي العاصمة الجزائر.

واوضحت الوزارة في منشور على صفحتها في موقع التواصل الاجتماعي، ان العملية التي لا تزال متواصلة سمحت بضبط مسدس رشاش من نوع كلاشنيكوف، وثلاثة خزنات ذخيرة مملوءة، ومنظار ميدان وأغراض أخرى.

وأكد ذات المصدر على يقظة وعزم قوات الجيش على تعقب هؤلاء المجرمين (الإرهابيين) عبر كامل التراب الوطني، حتى القضاء النهائي عليهم.