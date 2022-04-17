تحرير 76 محضرا للمخالفين من التجار في حملة على أسواق كفر الشيخ

تمكنت حملة مكبرة على الأسواق بالتعاون بين مجالس مدن محافظة كفر الشيخ، ومديرية التموين ومباحث التموين ومديرية الطب البيطري والصحة، من تحرير 76 محضراً متنوعاً للمخالفين من التجار وأصحاب المخابز.

يأتي ذلك في إطار إحكام الرقابة على حركة الأسواق وضبط الأسعار والسلع مجهولة المصدر وغير الصالحة للاستهلاك، ومحاربة أنواع الغش التجاري، ومحتكري السلع، حفاظاً على حقوق المواطنين.

وقال اللواء جمال نور الدين، محافظ كفر الشيخ، إن الحملات تمكنت من تحرير 76 محضراً، من بينها 14 محضر نقص وزن، ومحضر تصرف في دقيق، و43 محضر مخالفات متنوعة، وضبط لحوم مجمدة غير صالحة، وحررت الحملة محضر، وتحرير 16 محضر عدم الإعلان عن الأسعار، ومحضرين إشغالات.

وأضاف نور الدين أنه لا تهاون مع محتكري السلع الغذائية لافتعال الأزمات بقصد غلاء الأسعار وتحقيق مكاسب غير مشروعة من وراء ذلك، مؤكداً استمرار الحملات لضبط الأسواق والأسعار والالتزام بالتعليمات والقرارات والتوجيهات الوزارية والضرب بيد من حديد على من تسول له نفسه الاتجار في السلع المدعمة في السوق السوداء بغرض التربح.