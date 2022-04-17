سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

قالت مصادر فلسطينية، إنّ شرطة الاحتلال تواصل إغلاق باب الأسباط، وتمنع الشبان من دخول المسجد الأقصى وتسمح فقط للمسنين والنساء بالدخول.

واقتحم 545 مستوطنًا المسجد الأقصى اليوم الأحد تحت حراسة شرطة الاحتلال، وسط حملات اعتقال واعتداء على الفلسطينيين .

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين التي حددها الاحتلال، مع انتشار ملحوظ ومكثف لقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.