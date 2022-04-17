العراق يعرب عن قلقه إزاء تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا

أعرب العراق اليوم الأحد،عن قلقه إزاء تطورات الحرب بين روسيا وأوكرانيا على الأوضاع الإنسانيَّة والسلم والأمن الدوليين.

جاء ذلك خلال لقاء وزير الخارجية العراقي فؤاد حسين اليوم الأحد مع القائم بأعمال السفارة الأوكرانيَّة في ‏بغداد إليكسندر بورفجينكوف، بحسب بيان لوزارة الخارجية العراقية.

ودعا حسين إلى "الإحتكام إلى المزيد من الحوارات التي من شأنها نزع فتيل الأزمة بين روسيا وأوكرانيا وبما يحفظ أمن الشعب الأوكرانيّ وسلامته وباقي شعوب المنطقة".

وقال "إنَّ العراق ضد الحروب و سياسة فرض الحصار الإقتصاديّ ،لأنه يستهدف الشعوب وإنه يؤيد كل الجُهُود التي تسعى إلى تخفيف حدة التوتر، وإنهاء العمليات العسكريّة، والعمل على التهدئة وضبط النفس، وإحترام مبادئ القانون الدوليّ وميثاق الأمم المتحدة، وسيادة الدول على أراضيها".

من جانبه، ثمن القائم بالأعمال الأوكرانيّ عمل السفارة العراقيَّة في أوكرانيا، وأعرب عن تقدير بلاده لنوع وحجم المساعدات المقدمة إلى أوكرانيا، ورحب بأي مساعدة إضافيّة من أية جهة.

وبحسب البيان، فإنه جرى خلال اللقاء بحث العلاقات الثنائيَّة بين البلدين، وتأثيرات العمليات العسكريّة الدائرة بين روسيا وأوكرانيا، وتداعياتها على المُستوى الإنسانيّ، وعلى السلم والأمن الدوليين، إضافة إلى آثارها الاقتصاديّة الكبيرة على دول العالم ومنها العراق.