تونس: وزارة الدفاع تتدخل لمنع تلوث بحري بعد غرق باخرة تجارية

قالت وزارة الدفاع التونسية، إنّها تتدخل لمنع التلوث البحري قبالة سواحل قابس بالتنسيق مع دول صديقة، إثر غرق باخرة تجارية.

وأمس السبت، أعلنت وزارة البيئة التونسية، أن فرق الحرس الوطني والحماية المدنية (الدفاع المدني)، أنقذت طاقم سفينة محملة بالوقود، قبالة سواحل البلاد، بعد أن تعرضت لصعوبات حالت دون مواصلة مسارها باتجاه مالطا؛ نظرا لاضطراب الطقس، لافتة إلا أن مياه البحر تسربت إلى داخل غرفة المحركات لتغمرها بارتفاع مترين.

وفي هذا الصدد، ذكرت وزارة الدفاع التونسية، في بيان، اليوم الأحد: «يتولى جيش البحر الإشراف على عمليات التدخل للحيلولة دون وقوع تلوث بحري بالمنطقة».

وأوضحت الوزارة، أنها تواجه تداعيات غرق باخرة المحروقات بتسخير كل الوسائل الوطنية المتاحة وبالتنسيق والتشاور مع الجهات المتدخلة واللجان الجهوية لمجابهة الكوارث وبالتعاون مع الدول الصديقة.

وأشارت إلى أنّ هذه الدول عبرت عن رغبتها في تقديم المساعدة لتونس في كل ما يتصل بالتدخل العاجل والسليم في المجال واتخاذ كل التدابير اللازمة لتطويق مكان السفينة والحيلولة دون تسرب القازويل (وقود) إلى البحر تجنبا لكارثة بيئية بحرية.

وفي وقت سابق الأحد، قالت وزارة التجارة التونسية: «حفظًا لحقوق الدولة، فقد تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث».

وأوضحت أن الإجراءات تشمل التثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول اليه نتائج التحقيق.



