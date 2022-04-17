رد الفنان حمدي الوزير، على سؤال حول رأيه في أن الفنان محمد رمضان امتداد للراحل أحمد زكي، قائلا إن هذا خطأ شائع، فلا أحد امتداد لآخر.

وأضاف، في لقاء ببرنامج «ضرب نار»، الذي يعرض عبر فضائية «القاهرة والناس»، مساء السبت، أنه لا يستطيع أن يكون أحد امتداد لآخر، معقبًا: «اللي بيقلد حد بينتهي».

وذكر أن محمد رمضان ممثل مجتهد، متابعًا: «عملت مع رمضان مسلسل موسى واجتهد فيه جدا، ممكن يبقى فيه شوية حاجات تقال لكن أنا مشفتهاش خالص».

وأكد أن الفنان محمد رمضان يجتهد في عمله، وهو ما لمسه خلال عملهما معًا في مسلسل «موسى»، مضيفًا: «كان محترم جدا وبيتعب أوي في شغله، ومحستش إنه بيقلد».

وحول رغبة محمد رمضان في تجسيد شخصية الفنان الراحل أحمد زكي، عقب: «حقه»، مضيفًا أن التقليد هو أخطر شيء يمكن أن يفعله الممثل، لأنه بذلك سينتهي بسرعة.

ولفت إلى أن الفنان الراحل أحمد زكي لم يقلد أحدًا في حياته، ولا يستطيع أحد تقليده أيضًا، مستكملا: «التقليد ده نقص في الموهبة».