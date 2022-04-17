استقر عدد الإصابات بفيروس كورونا في الولايات المتحدة دون تغيير كبير حتى الساعة 0230 مساء اليوم السبت بتوقيت نيويورك مقارنة بالفترة نفسها من يوم أمس عند 6ر80 مليون إصابة، بحسب بيانات جامعة جونز هوبكنز ووكالة بلومبرج للأنباء.

وبلغت حصيلة الوفيات الإجمالية في البلاد 988 ألفا و575 وفاة.

وجاءت الزيادة على المستوى الوطني في عدد الحالات مطابقة لمتوسط الزيادة اليومية عند أقل من 1ر0% خلال الأسبوع الماضي.

وسجلت كاليفورنيا أكبر عدد من حالات الإصابة المؤكدة عند 16ر9 مليون إصابة، دون تغيير كبير عن الفترة نفسها من اليوم السابق.

وشهدت مقاطعة كولومبيا زيادة بنسبة 4ر0% في عدد حالات الإصابة مقارنة بنفس الفترة من يوم أمس، ليصل الإجمالي إلى 139 ألفا و772.

وسجلت جورجيا أكبر عدد من الوفيات المسجلة خلال الـ 24 ساعة الماضية، حيث توفي 47 شخصا.