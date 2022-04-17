تقارير: الرجاء يطرح 70 ألف تذكرة لمباراة الأهلي

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كشفت تقارير صحفية اليوم الأحد، أن إدارة نادي الرجاء المغربي ستطرح 70 ألف تذكرة لمواجهة الأهلي في إياب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

ويلعب الاهلي مع الرجاء المغربي يوم 22 أبريل الجاري، على ستاد محمد الخامس، بعدما انتهت مباراة الذهاب في القاهرة بنتيجة 2-1 للفريق الأحمر.

وتتجه نية إدارة الرجاء لطرح 70 ألف تذكرة لمباراة العودة أمام الأهلي في مركب محمد الخامس بالدار البيضاء، وذلك بسبب تأثير الجماهير على اللاعبين داخل أرضية الملعب.

ويحتاج الأهلي للفوز أو التعادل بأي نتيجة لحسم التأهل إلى نصف النهائي أما في حالة فوز الرجاء بنتيجة أكبر من 2-1 سيحسم بطاقة التأهل لصالحه.