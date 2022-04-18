بنزيما يدخل تاريخ الليجا بهدفه أمام إشبيلية

حقق كريم بنزيما رقما قياسيا له بعد أن قاد فريقه ريال مدريد لتحقيق فوز قاتل على إشبيلية بثلاثة أهداف لهدفين، خلال المباراة التي جمعتهما مساء اليوم الأحد لحساب الجولة الـ32 من الدوري الإسباني.

وأستطاع بنزيما لأول مرة منذ انتقاله لريال مدريد أن يسجل 25 هدفا في موسم واحد بالليجا بعد هدفه الذي أحرزه اليوم في شباك الأندلس، حيث في موسمه الأول مع الميرنجي 2009/2010 سجل 8 أهداف، وفي موسم 2010/2011 نجح في إحراز 15 هدف.

وفي الموسم الماضي أحرز كريم بنزيما 23 هدفا، لينجح في تحقيق رقم قياسي له لأول مرة في تاريخ مشاركاته بالليجا يصل إلى 25 هدف في الموسم الواحد.

وحقق ريال مدريد ريمونتادا أمام إشبيلية بعد أن قلب تأخره بنتيجة هدفين إلى فوز بنتيجة 3/2، وبادر إيفان راكيتيتش بالتسجيل لمصلحة أشبيلية في الدقيقة 21، قبل أن يضيف زميله الأرجنتيني إيريك لاميلا الهدف الثاني في الدقيقة 25.

وادرك ريال مدريد التعادل بعدما أحرز البديلان رودريجو وناتشو فيرنانديز هدفا لكل منهما في الدقيقتين 50 و83 على الترتيب.

وبينما تأهب الجيمع لانتهاء المباراة بالتعادل، أهدى النجم الفرنسي كريم بنزيمه النقاط الثلاث للريال، بتسجيله الهدف الثالث للفريق الضيف في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلا من الضائع للشوط الثاني، من صناعة رودريجو.