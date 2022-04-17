تونس تفتح تحقيق حول سفينة المحروقات الجانحة قبالة سواحل قابس

أعلنت وزارة التجارة التونسية، الأحد، فتح تحقيق حول سفينة المحروقات الجانحة قبالة سواحل قابس.

وقال بيان لوزارة التجارة التونسية: «حفظا لحقوق الدولة التونسية، فقد تم الشروع في التحقيق البحري حسبما يستوجبه القانون البحري الوطني والاتفاقيات الدولية المعروفة للوقوف على الحيثيات الحقيقية للحادث والتثبت من طبيعة نشاط السفينة المذكورة والتعرف على تحركاتها خلال المدة الأخيرة واتخاذ كل الإجراءات القانونية اللازمة فيما ستؤول إليه نتائج التحقيق».

وأضافت أنّ السفينة كانت قد رست بميناء صفاقس من 4 إلى 8 أبريل الجاري للقيام بتغيير الطاقم والتزود بالمؤونة و القيام ببعض الإصلاحات الخفيفة دون عمليات تجارية.

وأوضحت أنّه تم اتخاذ كافة الإجراءات وتجنيد كافة أعوان البحرية التجارية والموانئ كل حسب مجاله، وتوفير كل المعدات اللوجستية اللازمة لضمان نجاعة عمليات تفادي تسرب المواد البترولية، بعد تعزيزها بمعدات إضافية بتسخير من ميناءي جرجيس وصفاقس.