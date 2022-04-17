أجاب الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، على سؤال ورد إلى الدار مفاده: «ما المطلوب من المسلم فعله في العشر الأواخر من شهر رمضان».



وقال في مقطع فيديو بثته «الإفتاء»، عبر صفحتها الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي «تويتر»، مساء الأحد، إن الإنسان عليه أن يتبع هدي النبي في العشر الأواخر من رمضان، موضحًا أن النبي – صلي الله عليه وسلم - إذا دخلت عليه العشر الأواخر من شهر رمضان جد واجتهد.



وأضاف أن «النبي محمد كان إذا دخل عليه العشر الأواخر من رمضان شد مئزره، وأحيا ليله، وأيقظ أهله»، متابعًا: «لنا في رسول الله أسوة حسنة، وعلى المسلم أن يجد ويجتهد، لعله يدرك ليلة القدر التي جعلها الله في العشر الأواخر من أعظم الليالي».





