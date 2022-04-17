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ذكرت هيئة الإذاعة العامة الأوكرانية، نقلاً عن سلطات الصحة المحلية، أنّ خمسة أشخاص قتلوا في قصف على وسط مدينة خاركيف اليوم الأحد وأصيب 13 آخرون.

وقال التقرير، بحسب وكالة "رويترز"، إن رجال الإنقاذ يعملون في المواقع (المتضررة من القصف).

عسكريًّا أيضًا، قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، إنّ بريطانيا ستزود كييف بمساعدات عسكرية جديدة في القريب العاجل.

ونشر جونسون في تغريدة عبر حسابه على «تويتر»: «أبلغت صديقي زيلينسكي ظهر اليوم بمنح كييف مساعدة عسكرية سترسل إلى أوكرانيا خلال الأيام المقبلة».

وأكد جونسون أنه لن يثني المملكة أي عائق عن مد أوكرانيا بالمساعدات من أجل الدفاع عن نفسها أمام العملية الروسية.