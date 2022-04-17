قال وزير خارجية ماليزيا سيف الدين عبد الله، إنّ بلاده ستبقى وفية لفلسطين ملتزمة بدعمها حتى إنهاء الاحتلال.

وأكّد في اتصال هاتفي مع وزير الخارجية الفلسطيني رياض المالكي، وقوف بلاده مع فلسطين وتضامنها معها في وجه الجرائم والفظائع، التي ارتكبتها دولة الاحتلال الإسرائيلي، بحق المسجد الأقصى والأماكن المقدسة، وفق وكالة الأنباء الفلسطينية «وفا» (رسمية).

وأعرب عن استعداد حكومة بلاده للضغط على الإدارة الأمريكية والدول الغربية، لردع الاحتلال الإسرائيلي عن ارتكاب المزيد من هذه الفظائع.

وأشاد بتضحيات الشعب الفلسطيني ووقوفه نيابة عن الأمة الإسلامية في وجه هذه الفظائع وحماية المسجد الأقصى وبقية الأماكن المقدسة.

وأكد أن بلاده لن تطبع أي علاقات مع دولة الاحتلال، ونوه الى قرارها الأخير بمنع دخول لاعبين إسرائيليين الى ماليزيا.

ووجه الوزير عبد الله تحياته إلى الشعب الفلسطيني عموما والمقدسي المرابط خصوصا في شهر رمضان المبارك، متمنيا للشعب الفلسطيني العزة والحرية والاستقلال.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعًا.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.

وأشارت إلى أنه تم إغلاق باب المغاربة بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين التي حددها الاحتلال، مع انتشار ملحوظ ومكثف لقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.