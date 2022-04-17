بريطانيا: هدف روسيا النهائي يظل كما هو رغم مواصلتها إعادة نشر قواتها في شرق أوكرانيا

قالت وزارة الدفاع البريطانية، إنه على الرغم من مواصلة روسيا إعادة نشر قواتها في شرق أوكرانيا، فإنها هدفها النهائي يظل كما هو.

وأوضحت وزارة الدفاع -في أحدث تقييم استخباراتي لها بشأن الوضع في أوكرانيا، نشرته في تغريدة عبر (تويتر)، وأوردتها قناة (سكاي نيوز) البريطانية اليوم الأحد- أن القوات الروسية تواصل إعادة نشر معدات قتالية ومعدات دعم من بيلاروسيا باتجاه شرق أوكرانيا، مضيفة أن هذا يتضمن مواقع قريبة من مدينتي "خاركيف وسفرودونتسك".

وأشارت الدفاع البريطانية إلى أن المدفعية الروسية تواصل ضرب المواقع الأوكرانية في جميع أنحاء شرق البلاد، حيث تخطط روسيا لتجديد نشاطها الهجومي، موضحة أنه "على الرغم من أن التركيز العملياتي لروسيا تحول إلى شرق أوكرانيا، فإن الهدف النهائي لروسيا يظل كما هو. فهي ملتزمة بإرغام أوكرانيا على ترك توجهها اليورو-أطلسي والتأكيد على هيمنتها الإقليمية".



