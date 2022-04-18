بريطانيا تعتزم تخفيف القيود على صفقات استحواذ شركات التكنولوجيا

ذكرت صحيفة "تليجراف" البريطانية اليوم الأحد أن حكومة المملكة المتحدة تعتزم تخفيف حملة صارمة مقترحة على عمليات استحواذ بقطاع التكنولوجيا من جانب جهتها الرقابية الجديدة على قطاع التكنولوجيا ، استجابة لضغوط وادي السيليكون الأمريكي.

وقالت الصحيفة، نقلا عن مصادر لم يتم تسميتها، أن صلاحيات وحدة الأسواق الرقمية بهيئة المنافسة والأسواق البريطانية لمنع عمليات استحواذ، سوف يتم تحجيمها بشكل كبير بعد أن قالت شركات مثل جوجل وفيسبوك وكذلك شركات بريطانية ناشئة ، إنها ستعيق الاستثمار.

وتم إنشاء الوحدة الرقابية للحد من قوة عمالقة التكنولوجيا في السوق، لكن معارضين زعموا أن سوق الشركات الناشئة سوف يتضرر أيضا جراء القواعد الأكثر صرامة ، رغم أنه ليس المستهدف من هذه القواعد، بحسب وكالة بلومبرج للأنباء.