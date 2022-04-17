 السودان: الفشقة سودانية وعلى إثيوبيا الكف عن ادعاء احتلالها من قبلنا - بوابة الشروق
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السودان: الفشقة سودانية وعلى إثيوبيا الكف عن ادعاء احتلالها من قبلنا

الجيش السوداني
الجيش السوداني
أ ش أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 7:35 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 7:35 م

أكد وزير الخارجية السوداني المكلف علي الصادق، أن الفشقة (في ولاية القضارف شرق السودان) أرض سودانية، مطالبا الإثيوبيين بالكف عن ادعاء احتلال السودان لأراضيهم قبل الدخول معهم في أي مفاوضات في هذا الشأن.

وبحث وزير الخارجية السوداني علي الصادق، اليوم الأحد، مع المبعوثة الخاصة للأمين العام للأمم المتحدة للقرن الإفريقي هنا تيتيه، القضايا التي تقع ضمن تفويضها، خاصة الأوضاع في منطقة آبيي (بين السودان وجنوب السودان)، والسلام في جنوب السودان، والعلاقات السودانية الإثيوبية على ضوء الخلاف بين البلدين حول سد النهضة وفي منطقة الفشقة الحدودية.

وقال الصادق، إن حالة العلاقات الجيدة والمستقرة بين الخرطوم وجوبا قد تكون عاملا مساعدا في تهدئة الأوضاع في آبيي مما يبعث الآمال في التوصل لحل سلمي متفق عليه.

وعن سد النهضة، أكد أن المفاوضات والحوار هما الحل الأمثل لتسوية الخلاف في وجهات النظر بين الأطراف الثلاثة.

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