عبد الحفيظ للاعبي الأهلي: سنفوز في المغرب  

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عقد سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالأهلي جلسة مع لاعبي الفريق عقب الفوز على الرجاء البيضاوي (2-1) مساء السبت في ذهاب دور الثمانية لدوري أبطال أفريقيا.

حرص عبد الحفيظ على تحفيز اللاعبين والإشادة بالأداء، قائلا لهم "كنا نتمنى الفوز بفارق أكبر من الأهداف، لكن لم يحالفنا الحظ".

أضاف مدير الكرة بالأهلي في جلسته باللاعبين "لقد انتهت مباراة القاهرة، والفرص لن تعاد".

وختم سيد عبد الحفيظ كلماته الحماسية للاعبين "تنتظركم 90 دقيقة أخرى في ملعب محمد الخامس، لابد أن نؤدي بشخصية الأهلي، وحتى الآن نحن متقدمون في النتيجة، سنفوز في المغرب".

وتقام مباراة الإياب بين الأهلي والرجاء يوم الجمعة المقبل، الساعة 12 منتصف الليل.