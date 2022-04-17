كاردينال النمسا يدعو إلى ترسيخ قيم السلام والرحمة

دعا رئيس أساقفة النمسا الكاردينال كريستوف شونبرن، اليوم الأحد، إلى ترسيخ قيم السلام والرحمة في العالم، بدلا من جنون الحروب الراهن، مشيرا إلى أن هذه القيم السامية والتي حثت عليها الأديان السماوية يجب أن تسود البشرية.

جاء ذلك في كلمة الكاردينال اليوم الأحد بمناسبة احتفال النمسا بعيد القيامة المجيد "وفق التقويم الغربي".

وأشار الكارينال إلى أن عيد القيامة يعلمنا أن الانتصار الحقيقي هو نشر الرحمة والأخاء والمساواة بين البشر، منوها بأهمية التخفيف من معاناة المحتاجين خاصة المشردين والنازحين بسبب الحرب الحالية، مشيرا إلى أن الاحتفال الحقيقي بالعيد هو الوقوف إلى جانب هؤلاء.

من جانب آخر، توجه ميخائيل لودفيج حاكم العاصمة النمساوية فيينا بالتهنئة بمناسبة عيد القيامة المجيد، وقال في تصريحات له" إنه لسوء الحظ يأتي العيد ولم ينته الوباء بعد وما يزال من المهم حماية الفئات المعرضة للخطر، داعيا الى الاستفادة من خدمات التطعيم المتوفرة.