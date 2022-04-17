انتقد أيمن يونس، نجم الزمالك السابق، المستوى الذي ظهر عليه لاعبي الأهلي في مباراة الرجاء المغربي التي جمعت الفريقين أمس السبت.

وفاز الأهلي بصعوبة على ضيفه الرجاء بنتيجة 2-1، باللقاء الذي جمعهما على ستاد (السلام) ضمن ذهاب الدور ربع النهائي من بطولة دوري أبطال إفريقيا للموسم الجاري 2021-2022.

وقال يونس اليوم الأحد في تصريحات إذاعية لراديو (أون سبورت):" مدرب الأهلي افتقد للذكاء أمام الرجاء، لم يستغل النقص العددي بعد طرد مدافع الفريق المغربي، هناك علامة استفهام حول موسيماني؟".

وأضاف:" الأهلي أضاع فرصة حسم المباراة مبكرًا بعد تقدمه بهدفين، موسيماني كان يجب عليه أن يكون أكثر شراسة مع لاعبية خارج الخطوط لمضاعفة النتيجة، وعدم قبول هدف قبل نهاية الشوط الأول، خاصة وأنه لايزال هناك مباراة عودة ستكون صعبة".

وأكمل:" شاهدنا جميًعا كم الفرص السهلة المهدرة من لاعبي الأهلي، شعرت بأن هناك رعونة وحالة من الاستهتار والدلع".

وأتم:" أرفض أن يكون المكسب بهذه الطريقة، هناك خطأ تحكيمي كبير أتعجب من حكم الفار، هدف الأهلي الأول جاء من ركلة جزاء غير صحيحة".