وكالة الفضاء الروسية: أوروبا تعاني من عقوباتها ضدنا

قال الرئيس التنفيذي لوكالة الفضاء الروسية «روسكوسموس»، ديمتري روجوزين، إن أوروبا نفسها ستعاني من العقوبات التي فرضتها ضد «روسكوسموس»، أكثر من الوكالة الروسية نفسها.



وشدد على أنه بعد فترة من القيود، ستأتي فترة استعادة العلاقات، لكن الغرب سيتعين عليه التفاوض بالشروط الروسية، وذلك بحسب ما نشرته وكالة «سبوتنيك» الروسية، مساء الأحد.



وأضاف: «أنا متأكد من أنه سيتم استعادة التعاون بشكل أو بآخر، ولكن سيتم استعادته بلهجات أخرى، لأننا سنعمل في المقام الأول مع تلك الدول التي اتخذت إما موقفا سليما، أو على الأقل موقفا محايدا».



وأضاف: «عندما ينقشع الغبار، سيضطر أولئك الذين فرضوا العقوبات إلى التفاوض معنا بشروطنا»، قائلًا إن العقوبات هي مدفع يطلق النار في اتجاهين.



وتابع: «من سيتلقى المزيد من القذائف؟ من وجهة نظري، أوروبا، لأنها هي التي بدأت هذه العقوبات، ستعاني أكثر من روسكوسموس».