قال رئيس الوزراء الفلسطيني محمد اشتية، إنّ المسجد الأقصى بكامل مساحته ملك وحق للمسلمين، ولا يمكن تقسيمه بأي شكل من الأشكال.

وأضاف في تصريحات لإذاعة «صوت فلسطين»، اليوم الأحد: "حكومة بينيت المتطرفة تريد تصدير أزمتها الداخلية على حساب شعبنا من خلال مضاعفة الاستيطان والاعتداءات على المسجد الأقصى والقتل والحصار؛ بهدف فرض التقسيم الزماني والمكاني في المسجد المبارك».

من جهة ثانية، أكد اشتية أن قضية المعتقلين الفلسطينيين على رأس أولويات الرئيس محمود عباس، مشددًا على عدم التخلي عن أي أسير أو أسيرة رغم كل الضغوطات التي تتعرض لها السلطة.

وأثنى رئيس الوزراء على الصمود الأسطوري للحركة الأسيرة رغم كل ما تعانيه خلف القضبان من أوضاع معيشية وصحية وحياتية صعبة.

وتابع: «نعمل على مستوى المنظمات الحقوقية والصليب الأحمر والأمم المتحدة للإفراج عن الأسرى، خاصة المرضى وكبار السن».

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعًا.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.

وأشارت إلى إغلاق باب المغاربة بعد انتهاء فترة اقتحامات المستوطنين التي حددها الاحتلال، مع انتشار ملحوظ ومكثف لقوات الاحتلال داخل باحات المسجد الأقصى.