استخدام لقاح لكورونا خاص بالمتحور أوميكرون اعتبارا من سبتمبر في ألمانيا

سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

أعجبك الموضوع؟ سجّل إعجابك بصفحتنا على فيسبوك لتحصل على المزيد

يبدأ استخدام لقاح لفيروس كورونا تم تكييفه ليلائم المتحور أوميكرون اعتبارا من شهر سبتمبر المقبل على مستوى ألمانيا، حسبما أفاد وزير الصحة كارل لاوترباخ.

وقال لاوترباخ لصحيفة بيلد آم زونتاج: "نتوصل إلى لقاح يقي من متحور أوميكرون - نتوقع ذلك في سبتمبر".

وأوضح لاوترباخ أن ظهور متحورات جديدة باستمرار جعلت "من الصعب علينا بشكل متزايد الاستعداد للتحورات".

وقال: "من المحتمل بشكل كبير أن نواجه متحور أوميكرون شديد العدوى ومميت مثل المتحور دلتا. سوف يكون هذا متحورا قاتلا تماما."

وانخفض معدل الإصابة خلال سبعة أيام في ألمانيا إلى أقل من ألف إصابة لكل 100 ألف نسمة هذا الأسبوع للمرة الأولى منذ يناير.

وسجل معهد روبرت كوخ 5ر876 إصابة جديدة لكل 100 ألف نسمة في المتوسط خلال سبعة أيام أمس السبت، وهو انخفاض كبير مقارنة بمتوسط 5ر1001 إصابة في سبعة أيام تم تسجيله يوم الجمعة.