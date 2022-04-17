 الشرطة الفرنسية تقمع بعنف احتجاجات ضد ماكرون ولوبان - بوابة الشروق
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الشرطة الفرنسية تقمع بعنف احتجاجات ضد ماكرون ولوبان

وكالات:
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 9:39 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 9:39 م
شهدت العاصمة الفرنسية، باريس، اشتباكات عنيفة بين رجال الأمن ومحتجين رافضين لنتائج الانتخابات الفرنسية وصعود تيار اليمين المتطرف في البلاد.

وأظهرت مقاطع فيديو متداولة استخدام رجال الشرطة الغازات المسيلة للدموع بكثافة في العاصمة لتفريق المحتجين، الذين تعرض عدد منهم للاعتقال.

وشاركت أكثر من 30 منظمة ونقابة في المظاهرات التي رُددت فيها شعارات "لا لماكرون ولا للوبان"، المتأهلين إلى الدورة الثانية من الانتخابات الرئاسية، بحسب موقع "روسيا اليوم" الإخباري.

ووفقا للإحصاءات التي قدمتها سلطات باريس، خرج حوالي 10 آلاف شخص إلى الشوارع.

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