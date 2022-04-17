تحدث الجنوب إفريقي، بيتسو موسيماني، المدير الفني للنادي الأهلي، عن فوز فريقه بهدفين مقابل هدف أمام الرجاء، في ربع نهائي دوري أبطال إفريقيا.

وأكد موسيماني، في تصريحاته بالمؤتمر الصحفي، عقب المباراة: «لا أستطيع التحكم في إهدار الفرص في مباراة اليوم، لقاء العودة بالمغرب سيكون صعب جدا، وكان بإمكاننا حسم التأهل من هنا في القاهرة».

وأضاف: «ما أستطيع أن أقوم به هو كيفية وصول الفريق لمرمى المنافس وخلق الفرص، وهو ما قمنا به اليوم، ولست ساحرا لأتوقع من سيهدر ركلة الجزاء».

وواصل: «هدافنا الأول في المغرب، عدم استقبال أهداف، ومن ثم التسجيل».

واستكمل: «هل ترون أن عدم إشراك حسام حسن، سبب المشكلة اليوم؟!، هذا أمر لا يصدق!، ومن كان يعرف أن السولية سيهدر ركلة الجزاء الثانية؟!».

وتابع: «هناك بعض النقاط سأتحدث بها مع فريقي ولكن لا أناقش ذلك في الإعلام، اضعنا العديد من الفرص في مباراة اليوم، وكان بالإمكان تحقيق نتيجة كبيرة».

وعاد ليتحدث عن حسام حسن، قائلا: «هذا أمر لا يصدق الجميع يطالب بتواجد جسام حسن، هل تضمن أن مع مشاركته اليوم كان سيسجل؟!، ومحمد شريف لم يسجل والجميع شاهد ذلك وقمت باستبداله لهذا الأمر»

وشدد: «استبدال ديانج جاء بسبب الإنذار، فضلت عدم المخاطرة به، ولا القي اللوم على اللاعبين، أنا المسؤول الأول وأنا الذي سيواجه الأمر، لا أحد يعلم المستقبل».

وأردف: «نحن فريق قوي، ولكن ننسى بسرعة أننا أبطال إفريقيا في الموسمين الماضيين، ومررنا بظروف أصعب من هذه، علينا أن نسجل هناك وأن لم ينجح ذلك فعلينا إبقاء النتيجة 0-0».

وأتم: «أيمن أشرف لاعب جيد، لكنه ليس معلول ولو تواجد التونسي اليوم لاختلف الأمر، أطالب الجماهير بالثقة في هذا الفريق، هل لا تؤمنون بأننا نستطيع الفوز في المغرب؟!»