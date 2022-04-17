السعودية تحول وديعة لموريتانيا بقيمة 300 مليون دولار إلى قرض ميسر



وقعت موريتانيا والسعودية اليوم الأحد، في نواكشوط اتفاقا يقضي بتحويل وديعة سعودية لدى البنك المركزي الموريتاني بقيمة 300 مليون دولار أمريكي إلى قرض بشروط ميسرة لدعم النمو الاقتصادي للبلاد.

ووقع الاتفاق وزير المالية الموريتاني اسلمو ولد محمد امبادي، ووكيل وزارة المالية السعودية للعلاقات الدولية الدكتور رياض محمد الخريف.



وقال وزير المالية الموريتاني إن السعودية ما فتئت تمول نمو الاقتصاد الموريتاني وقطاعات حيوية مثل التعليم والطاقة والصحة والمياه الصالحة للشرب.



وأضاف أنها في هذا الاطار قدمت مشكورة في مايو 2015 وديعة ب 300 مليون دولار لتعزيز ميزان المدفوعات للبنك المركزي الموريتاني، مما ساعد على التخفيف من التأثيرات السلبية لأزمة استيراد المواد الأساسية ودعم قدرات البلاد في مجال الصادرات.



وتابع أن هذا القرض سيسدد على مدى عشرين سنة مع فترة سماح تبلغ 8 سنوات وبنسبة فائدة واحد في المئة، وسيمول مشاريع في المجال الاقتصادي و الاجتماعي لتحسين الظروف المعيشية للسكان.

ومن جانبه، قال وكيل وزارة المالية السعودي إن هذا الاتفاق سيفتح المجال لموريتانيا للحصول على مزيد من القروض لدى المنظمات والهيئات المالية العالمية وسيحفز النمو الاقتصادي في مجالات حيوية.