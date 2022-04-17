وزير النفط العراقي: تعرضنا لضغوط لزيادة الإنتاج خارج أوبك

قال وزير النفط العراقي إحسان عبد الجبار، إن العراق تعرض لضغوط لزيادة إنتاجه النفطي خارج نطاق سياسة منظمة الدول المصدرة للبترول "أوبك".

وقال، في مقابلة مع قناة "العربية"، إن المستهلكين دائما ما يضغطون على حكوماتهم لتخفيض الأسعار، في حين أن ارتفاع أسعار النفط لم يكن هو الأكثر حدة كما يُتصور، لكنه يعود إلى ارتفاع معدلات التضخم عالميا وزيادة أسعار المواد والخامات.

وأوضح الوزير أن سعر 100 دولار لبرميل النفط هو سعر مقبول.

وكشف وزير النفط عن اعتزام وزارته توقيع عقد مع شركة "هاليبرتون" الأمريكية للتحقق من حجم الاحتياطيات النفطية والغازية في الصحراء الغربية من البلاد، قبل الدخول في مفاوضات مع شركات عالمية مهتمة بالاستثمار في هذه المنطقة.

وقال الوزير إن الوزارة تجري حاليا دراسات وعمليات تحقق بشأن توفر النفط والغاز في الصحراء الغربية، قبل الدخول في مفاوضات مع شركتي أرامكو السعودية وشيفرون الأمريكية للاستثمار في هذا القطاع.