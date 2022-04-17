فأل خير للأهلي قبل مواجهة الإياب أمام الرجاء في دوري الأبطال

حقق النادي الأهلي فوزا مقلقا على نظيره الرجاء المغربي، مساء أمس السبت، بنتيجة 2-1، ضمن مباريات ذهاب الدور الربع النهائي لبطولة دوري أبطال إفريقيا.

وتتجه أنظار محبي وعشاق النادي الأهلي لتاريخ مباريات الفريق الأحمر الذي يحمل لقب أخر نسختين ويتطلع للتتويج بلقبه الحادي عشر في تاريخه.

وسبق وحقق الأهلي نفس النتيجة بالفوز 2-1 في مباراة الذهاب 3 مرات من قبل على أرضه، والتي لا تعد جديدة على الفريق الأحمر في ذهاب الأدوار الإقصائية حيث حققها الفريق الأحمر 3 مرات من قبل.

فاز الأهلي 3 مرات من قبل في مباراة الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل في الإياب بلقاء وخسر اثنتين، ورغم ذلك كان يصعد للدور التالي بسبب نتيجة الذهاب التي تمنحه الأفضلية.

وكانت أول هذه المباريات بين الأهلي وفاستاك الكيني عام 2002 بدور الـ32 فاز الفريق الأحمر في الذهاب بنتيجة 2-1، وتعادل في الإياب سلبيا وبالتالي صعد لدور الـ16.

وكان اللقاء الثاني عام 2010 عندما لعب الأهلي مع الترجي التونسي وحقق الفوز عليه في القاهرة بنتيجة 2-1، وخسر في الإياب بهدف دون رد.

أما اللقاء الثالث فكان في عام 2014، عندما ألتقى الأهلي مع الإفريقي التونسي بدور الـ 16 من بطولة الكونفدرالية، وخسر الأهلي في العودة وصعد لدور الثمانية بركلات الترجيح.