 رجال الإطفاء يحاولون إخماد عدة حرائق غابات بشمال إيطاليا - بوابة الشروق
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رجال الإطفاء يحاولون إخماد عدة حرائق غابات بشمال إيطاليا

أرشيفية
أرشيفية
د ب أ
نشر في: الأحد 17 أبريل 2022 - 5:15 م | آخر تحديث: الأحد 17 أبريل 2022 - 5:15 م

يحاول رجال الاطفال في شمال إيطاليا احتواء عدة حرائق غابات، أسهمت الرياح والطقس الجاف في زيادة اشتعالها.

وقد تم السيطرة اليوم على حريق، اندلع في منطقة لاج ماجوري مساء أمس الأول الجمعة، ولكن هناك حرائق أخرى، على سبيل المثال في أقاليم بريشا وليكو وسوندريو أسهمت التربة الجافة والرياح في زيادة اشتعالها، وفقا لما ذكرته السلطات.

ودمرت الحرائق حتى الآن عدة هيكتارات من الأراضي.

كما اشتعلت حرائق في ليجوريا وبيدمونت بشمال غرب البلاد، على سبيل المثال بالقرب من بلدات امبيريا وسافونا.

وساعدت مروحيات وطائرة خاصة لمكافحة الحرائق فرق الإغاثة في جهود إطفاء الحرائق.

وتم إجلاء العشرات من السكان لأماكن آمنة بعيدا عن الحرائق.

ويشار إلى أنه بسبب أحوال الطقس الجافة، ارتفعت خطورة اندلاع الحرائق في المناطق المتضررة.

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