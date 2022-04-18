مسئول أممي: الغذاء يستخدم كسلاح في الحرب بين روسيا وأوكرانيا

حذر المدير التنفيذي لبرنامج الغذاء العالمي التابع للأمم المتحدة ديفيد بايسلي، اليوم الأحد، من أن الغذاء يتم استخدامه كسلاح في الحرب بين روسيا وأوكرانيا.

وقال بايسلي حسب ما نقلته صحيفة "ذا هيل" الأمريكية: "لقد رأينا مخازن غذاء يتم تفجيرها، ورأيت بنفسي مخازن لا تحتوي إلا على الغذاء لكن هذا ليس في مدينة ماريوبول، لذلك لا شك أن الغذاء يتم استخدامه كسلاح بعدة طرق مختلفة هنا".

وأكد بايسلي أنه ليس واثقا ما إذا كان برنامج الغذاء العالمي الأممي سيتمكن من توفير الإمداد المستمر بالغذاء إلى أوكرانيا، موضحا أن هناك بعض المناطق لا يمكن الوصول إليها مثل مدينة ماريوبول.