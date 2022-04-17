وزيرة الصحة الفلسطينية عن مصابي اقتحام الأقصى: الاحتلال تعمد إلحاق أكبر ضرر ممكن بأجسادهم

قالت وزيرة الصحة الفلسطينية مي الكيلة، إنّ عددا كبيرا من إصابات المواطنين نتيجة اعتداءات الاحتلال الإسرائيلي على القدس والمسجد الأقصى تصنف بالخطيرة، وغالبيتها تركزت في الأجزاء العلوية من الجسم.

وأوضحت الكيلة وهي تقدم العلاج للجرحى في مستشفى المقاصد بالقدس المحتلة، اليوم الأحد، أن ما شاهدته من إصابات يشير إلى تعمد سلطات الاحتلال إلحاق أكبر ضرر ممكن في أجساد المصابين.

واقتحمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، باحات المسجد الأقصى المبارك صباح اليوم الأحد، تزامنًا مع عيد الفصح الذي بدأ مساء الجمعة ويستمر أسبوعًا.

وقالت مصادر فلسطينية لـ«الشروق»، إنّ قوات الاحتلال عملت على إفراغ الساحات واعتدت بالضرب على شبان فلسطينيين لتأمين عملية الاقتحام التي يشارك فيها أيضًا عدد كبير من المستوطنين.

وأضافت المصادر أنّ عددًا من الشباب الفلسطينيين تمكنوا من التحصن داخل المصلى القبلي، فيما سُمعت نداءات استغاثة توجه عبر مآذن المسجد.