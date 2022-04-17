المدعي العام الكوري الجنوبي يقدم استقالته وسط حملة إصلاح الحزب الليبرالي

قدم المدعي العام الكوري الجنوبي كيم أوه-سو استقالته اليوم الأحد في احتجاج واضح على مسعى الحزب الديمقراطي الليبرالي لتجريد منظمته من سلطات التحقيق كجزء من حملة الإصلاح المثيرة للجدل سياسيًا.

وقال كيم -في بيان نقلته وكالة الأنباء الكورية الجنوبية "يونهاب"- "إنه سيتحمل المسؤولية عن عملية تشريعية جارية ذات صلة ضد النيابة العامة الكورية الجنوبية"، مضيفا أنه يأمل في أن تكون خطوته بمثابة فرصة للمشرعين لمراجعة دقيقة للقضية الحساسة للغاية التي تتطلب إجماعًا عامًا واتفاقًا بين الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة.