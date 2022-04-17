الأديبة إيمان الناطور تتضامن مع الأسرى الفلسطينيين بمجموعتها القصصية على صهوة الشمس



أصدرت الكاتبة الفلسطينية إيمان الناطور، مجموعتها القصصية (على صهوة الشمس)، بمناسبة يوم الأسير الفلسطيني والذي يصادف 17 أبريل من كل عام، إذ خصصت مجموعتها للأسيرات والأسرى الفلسطينيين في سجون الاحتلال، وتتضمن مجموعة من قصص الأسرى الفلسطينيين وتسرد فيه مسيرة اعتقالهم ومعاناتهم والظلم الواقع عليهم وما يتعرضون له من تعذيب وتنكيل، والسيرة البطولية لكل منهم ورحلة صمودهم وأهدت بالاسم كل قصة لإحدى الاسيرات والأسرى المعتقلين والمحررين الذين لهم باع طويل في التاريخ النضالي، أمثال الأسير المحرر القائد تيسير البرديني عضو المكتب الثوري لحركة التحرير الفلسطيني فتح، والأسيرة المحررة (فاطمة برناوي)، وعميدة الاسيرات التي لازالت قيد الاعتقال الأسيرة (ميسون الجبالي)، وللأسيرة الصامدة (إسراء جعابيص)، و(ماهر الأخرس)، والطفل الأسير (أحمد مناصرة) والعديد من الأسرى اللذين تضمنهم الكتاب الذي تم إصداره بالأمس في ذكرى يوم الأسير الفلسطيني.



وأوضحت الكاتبة أنها بهذا الإصدار تتضامن مع الأسرى والأسيرات بكل ما تستطيع وأنها لن تستطع عبر كتابها حصر جميع الأسرى بمسيراتهم النضالية العظيمة، وإن حاولت لذا فقد أكدت أنها تحضر حاليا لإصدار جزء ثان من الكتاب يحتوي على قصص لمجموعة جديدة من الأسرى والأسيرات المعتقلين في سجون الاحتلال.



كما أدرجت الأديبة في مجموعتها القصصية وصفا لمعاناة مدينة جنين والقدس وصمودها في وجه العدوان الإسرائيلي وقد جاء في الإهداء الذي تداولته بعض الصفحات على مواقع السوشيال ميديا:

( إهداء ..إلى القابعين خلف قضبان العتمة، اللذين يشعلون أرواحهم كفراشات نورٍ تضيء للأحرار دروبهم.. إلى الأسرى والأسيرات في سجون الاحتلال ونصرةً للمظلومين في كل المنافي).



ووجهت الاديبة شكرها و تقديرها لنقابة المدربين بمستشارها أ. ماهر شبير ومواقفه الوطنية المشرفة في دعم أعضائها من المبدعين وملازمتهم خطوة بخطوة على سلم التقدم و النجاح، ووجهت جزيل شكرها للكاتب والأديب المغترب الدكتور خليل حسونة على مواقفه الوطنية ودعمه في إصدار هذه المجموعة.



كما وجهت شكرها وتقديرها الى مركز الحضارة للإعلام والنشر والدراسات في مصر على موقفه القومي تجاه قضية الأسرى والقضية الفلسطينية خاصة في نشر هذه الأعمال وهي خطوة هامة لتعريف العالم بقصص المعاناة التي يعيشها الأسرى الفلسطينيين في السجون الإسرائيلية، وتشهد المجموعة حاليا ومنذ إصدارها تداولا كبيرا بين القراء ورواد السوشيال ميديا".