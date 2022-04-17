بيونج يانج تجري تجربة لإطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية

ذكرت وسائل إعلام رسمية في كوريا الشمالية، اليوم السبت، أن الزعيم الكوري الشمالي كيم جونج أون شهد تجربة لإطلاق نوع جديد من الأسلحة التكتيكية الموجهة.



وفي وقت سابق، حذر خبراء دفاع من أن كوريا الشمالية ربما تجري اختبارا صاروخيا أو نوويا هذا الأسبوع عندما تحتفل بيونج يانج بذكرى مولد مؤسس الدولة كيم ال سونج.



وكثفت اليابان من تدريباتها العسكرية المشتركة مع أقرب حلفائها، الولايات المتحدة الأمريكية، بالإضافة إلى شركائها الإقليميين خلال الأعوام الأخيرة، وذلك في ظل تصاعد المخاوف بشأن تزايد الأعمال العسكرية الصينية في البحار الإقليمية.



وقال كبير أمناء مجلس الوزراء، هيروكازو ماتسونو، للصحفيين، إن التدريبات المشتركة الحالية "تهدف لتعزيز التعاون العسكري بين اليابان والولايات المتحدة، بدون النظر لدول معينة.. سوف نستمر في تعزيز قدرة الدفاع والرد بالنسبة للتحالف بين اليابان وأمريكا".