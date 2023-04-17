ما حقيقة الحساسية التي يسببها استخدام «جل» الأظافر؟

وقالت إن بعضَ الحالات قد عانت من ضعفٍ أو تساقطٍ للأظافر وطفحٍ جلدي، و في حالات نادرة صعوباتٍ في التنفس.

وأكد مكتبُ سلامة المنتجات والمعايير الحكومي أن التحقيق جارٍ، موضحاً أن قسم معايير التجارة المحلية هو الجهة المخولة للتواصل في حال تسجيل أي إصابات.

وقالت في بيان: "يجب أن تخضعَ جميعُ مستحضرات التجميل المتوفرة في المملكة المتحدة لقوانين السلامة الصارمة، ويتضمن ذلك قائمةً بالمكونات لتمكين المستهلكين الذين يعانون من الحساسية من تحديد المنتجات التي قد تكون غير مناسبةٍ لهم".

على الرغم من أن معظمَ عمليات طلاء الأظافر آمنةً ولا تؤدي إلى أية مشاكل، إلا أن الجمعية البريطانية لأطباء الجلد تحذر من أن المواد الكيميائية مثل مادة الميثاكريلات، الموجودة في أظافر الجل، والأكريليك، يمكن أن تسبب ردودَ فعلٍ تحسسيةٍ لدى بعض الأشخاص، وغالباً ما يحدث ذلك عندما يتمُ تطبيقُ العملية في المنزل أو بواسطة فنيين غيرِ مدربين.

وقالت الدكتورة باكلي، التي شاركت في كتابة تقرير حول هذا الموضوع في عام 2018، لبي بي سي: "إن الأمر يتطور ليصبح مشكلةً خطيرةً وشائعة، نحن نشهد ذلك أكثر فأكثر لأن العديد من الناس يشترون الأدوات المُعدّة للاستخدام الشخصي لتجميل الأظافر في منازلهم ويصابون بالحساسية ثم يذهبون إلى صالونات التجميل، لتزداد الحساسية سوءاً".