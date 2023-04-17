الهجرة: نتواصل مع المصريين في السودان على مدار الساعة وكل السيناريوهات مطروحة

قال السفير عمرو عباس، مساعد وزيرة الهجرة لشئون الجاليات، إن الوزارة تتواصل مع المصريين في السودان على مدار الساعة، مؤكدًا أن كل السيناريوهات والبدائل مطروحة.

وأضاف خلال مداخلة هاتفية لبرنامج «الحكاية»، الذي يقدمه الإعلامي عمرو أديب عبر فضائية «MBC مصر 2»، مساء الاثنين، أن «الاتصال لم ينقطع عقب اندلاع العمليات والاشتباكات في السودان مباشرة»، لافتًا إلى التواصل مع الطلاب من خلال 3 محاور.

ولفت إلى أن المحور الأول يتمثل في تواصل الوزارة مع الطلاب من خلال منصة شباب الدارسين الإلكترونية؛ لمتابعة أحوالهم وتذليل العقبات أمامهم، منوهًا أن السودان يضم 5 آلاف طالب، من إجمالي 10 آلاف مصري موجودين هناك.

وذكر أن «المحور الثاني يتمثل في التواصل مع الطلاب من خلال قطاع شئون السودان في وزارة الخارجية، والسفارة المصرية في الخرطوم، عبر أرقام الطوارئ التي أعلنت عنها تلك الجهات».

وأشار إلى أن المحور الثالث مرتبط باتصال السفيرة سهى جندي، وزيرة الدولة للهجرة، بالجاليات المصرية من خلال عقد اجتماع زووم، اشترك فيه أكثر من 100 مشارك، مؤكدًا الاستماع لهم جميعًا والوقوف على آخر المشكلات التي تواجههم.

وأعلن عن إطلاق استمارة اشترك فيها 3 آلاف طالب منذ أمس وحتى اليوم؛ لتحديد أعداد الطلاب المصريين في السودان وأماكنهم بالعناوين، وإمكانية دراسة أية مستجدات على الأرض، بعد التقييم الشامل للوضع.

ونصح الطلاب بالبقاء في أماكنهم، والتواصل مع الأرقام التي أعلنتها السفارة المصرية، مختتمًا: «الاتصال مستمر على مدار الساعة، كل السيناريوهات والبدائل مطروحة، وتتم دراسة كل شيء وفقًا للتطورات ساعة بساعة».