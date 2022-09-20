 سفيرة أمريكا لدى موسكو تزور الصحفي الأمريكي المسجون جيرشكوفيتش - بوابة الشروق
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سفيرة أمريكا لدى موسكو تزور الصحفي الأمريكي المسجون جيرشكوفيتش

د ب أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:19 م | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 10:19 م

زارت لين تريسي سفيرة الولايات المتحدة الأمريكية في موسكو، الصحفي بجريدة وول ستريت جورنال إيفان جيرشكوفيتش المعتقل في سجن ليفورتوفو في العاصمة موسكو بتهمة التجسس.

وقالت تريسي في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" ، إن الزيارة التي تمت  اليوم الاثنين هي "المرة الأولى التي يسمح لنا فيها بلقائه منذ اعتقاله غير المشروع قبل أكثر من أسبوعين ... إنه بصحة جيدة ولا يزال قويا. ونكرر دعوتنا للإفراج عنه فورا".

واعتقل جهاز الاستخبارات  الداخلية الروسي "إف إس بي" الصحفي في أواخر مارس في إيكاترينبرج، ومن المقرر أن يظل في الحبس الاحتياطي حتى 29 مايو.

وإذا ثبتت إدانته، فقد يسجن لمدة تصل إلى 20 عاما.

وتفاقم القضية من التوتر في العلاقات بين موسكو وواشنطن في وقت تتصاعد فيه التوترات بالفعل في أعقاب غزو روسيا لأوكرانيا العام الماضي. ووصفت الولايات المتحدة رسميا عملية الاعتقال بأنها غير قانونية.

وتصر موسكو على أنه تم القبض على  جيرشكوفيتش "متلبسا" بالتجسس لصالح الحكومة الأمريكية.

ورفض كل من البيت الأبيض وصحيفة وول ستريت جورنال هذا الاتهام.


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