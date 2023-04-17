رئيس الوزراء القطري ورئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي يبحثان هاتفيا آخر التطورات في السودان

أجرى رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، محمد بن عبدالرحمن بن جاسم آل ثاني، اليوم الاثنين، اتصالا هاتفيا مع رئيس مفوضية الاتحاد الأفريقي موسى فقي محمد.



وجرى خلال الاتصال مناقشة آخر تطورات الأوضاع في السودان، حسبما ذكرت وكالة الأنباء القطرية (قنا).



وأكد رئيس مجلس الوزراء وزير الخارجية القطري، خلال الاتصال، دعم دولة قطر الكامل لكافة الجهود الرامية لحقن دماء الأشقاء السودانيين، وتجاوز الخلافات عبر الحوار والطرق السلمية.



وتفجر الصراع السبت الماضي بعد نزاع مكتوم منذ مدة طويلة بين الجيش وقوات الدعم السريع، تطور إلى قتال من أجل السيطرة على البلاد.



وتبادل الطرفان مزاعم بالسيطرة على بنية تحتية مهمة مثل المطار الدولي في الخرطوم، ومبنى الإذاعة والتليفزيون الحكومي.



وتواصلت الاشتباكات المسلحة بين المكون العسكري في السودان، اليوم الاثنين، لليوم الثالث على التوالي، فبينما أعلنت القيادة العامة للقوات المسلحة استقرار الموقف العام ، تحدثت قوات الدعم السريع عن إسقاط طائرة مقاتلة واستمرار الانتصارات.



وأعلنت لجنة أطباء السودان المركزية مقتل 97 شخصا وإصابة 942 آخرين منذ بداية هذه الأحداث، مشيرة إلى أن هذه الأعداد تشمل المدنيين والعسكريين معا.