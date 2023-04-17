انتهاء تصوير مسلسل تحت الوصاية

أعلن صناع مسسل "تحت الوصاية" انتهاء تصوير المسلسل أمس، تحت قيادة المخرج محمد شاكر خضير، وبحضور كل أبطال المسلسل منى زكي وثراء جبيل ومحمد دياب.



وكتبت مصممة الأزياء ريم العدل عبر حسابها بموقع فيسبوك: "لقد هرمنا من أجل هذة اللحظة التارخية.. فركش تحت الوصاية".



المسلسل الذي يعرض في 15 حلقة، وبدأ عرضه في النصف الثاني من رمضان، تأليف خالد وشيرين دياب، وإخراج محمد شاكر خضير، ويشارك فيه بجانب الفنانة منى زكي، كلا من محمد دياب، ومها نصار، ورشدي الشامي، وخالد كمال، وعلي صبحي.



وتدور أحداث المسلسل في إطار درامي حول امرأة تعيل أسرتها من خلال امتلاكها مركب صيد، وتعمل في توريد السمك والجمبري، ثم تواجه عدة مشكلات وخلافات في محيطها الأسري والعملي فتسعى للتصدي لها، بجانب المشقة الكبرى التي تواجهها مع تربية أبنائها.



وأثار المسلسل، حالة واسعة من الجدل، بسبب تناوله لقضايا متعلقة بحقوق المرأة، وحرمانها من الوصاية على أولادها بعد وفاة الزوج.