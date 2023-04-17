أوقاف الإسكندرية: 281 ساحة لتأدية صلاة عيد الفطر

أعلنت مديرية الأوقاف بالإسكندرية، عدد ساحات صلاة عيد الفطر المبارك والتى بلغت ساحة 281 ساحة، ففي الدخيلة 24 ساحة، وشرق الإسكندرية 16 ساحة، والعامرية 39 ساحة، والمنتزة 34 ساحة ووسط الإسكندرية 15 ساحة، ومحرم بك 33 ساحة، والجمرك 10 ساحات والرمل 65 ساحة، و‏برج العرب 26 ساحة.

وصرح الشيخ سلامة عبد الرازق وكيل وزارة الأوقاف بالإسكندرية، أن المديرية إستعدت من خلال مساجدها وزواياها لتأدية صلاة عيد الفطر، وتم تحديد الساحات وفق التعداد السكاني لكل منطقة.

وأشار إلى التحذير من إقامة ساحات لأداء صلاة عيد الفطر بشكل عشوائي أو دون الحصول على تصريح.