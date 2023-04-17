الأرصاد تحذر من تخفيف الملابس: الأجواء لا تزال باردة ليلا

حذرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، من ارتداء الملابس الصيفية حاليا، قائلة إن فترات الليل لا تزال تشهد أجواء باردة.



وأضافت خلال مداخلة هاتفية مع برنامج «صباح الخير يا مصر» على القناة الأولى، اليوم الاثنين، أن درجات الحرارة في فترة الليل أخذت في التحسن بشكل ملحوظ، موضحة أن الفترة الحالية تشهد ارتفاعا في درجات الحرارة، ومن المتوقع أن يستمر ذلك اليوم.



وأشارت إلى تأثر البلاد، بكتل هوائية صحراوية مرتفعة في درجات حرارتها، بجانب مرتفع جوي في طبقات الجو العليا، يعمل بشكل كبير على زيادة فترات سطوع أشعة الشمس.



وأضافت أن درجة الحرارة العظمى على القاهرة الكبرى اليوم تبلغ 33 درجة مئوية، فيما تصل على المناطق الجنوبية إلى 37 درجة، ما يعني أن الأجواء خلال فترة النهار تكون حارة على أغلب أنحاء الجمهورية.



وأفادت بأن فترات الليل تشهد انخفاضا ملحوظا في درجات الحرارة، ويكون هناك فارق كبير بين درجات الحرارة نهارا وليلا، يتجاوز 12 درجة في بعض الأحيان، موضحة أن الأجواء ليلا تكون مائلة للبرودة في أغلب المحافظات.



وأوضحت أنه من المتوقع أن يشهد اليوم أتربة وشوائب عالقة على محافظات الجمهورية خلال فترة النهار، ما يؤدي لانخفاض الرؤية الأفقية على أغلب الطرق.