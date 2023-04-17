وزيرة البيئة البريطانية: مجموعة السبع التزمت بالتنفيذ السريع للتنوع البيولوجي

صرحت وزيرة البيئة البريطانية تيريز كوفي، اليوم الاثنين، بأن مجموعة السبع التزمت بالتنفيذ السريع والفعال للإطار العالمي للتنوع البيولوجي الذي يهدف إلى وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030.

وقالت كوفي - في بيان أورده الموقع الرسمي للحكومة البريطانية ـ "لقد شهدنا تقدما هائلا في نهاية هذا الأسبوع وكان رائعا أن نرى بلداننا تعمل معا لرفع طموحنا والقيادة بالقدوة وكل منها يلعب دوره"، مشيرا إلى أن المجموعة التزمت بمضاعفة الجهود لزيادة العمل لإنهاء التلوث البلاستيكي بحلول عام 2040 ووقف فقدان الغابات وعكس مسارها بحلول عام 2030 وحماية التنوع البيولوجي البحري في أعالي البحار وتقليل التلوث.

وكان وزراء المناخ والبيئة في مجموعة السبع، قد وافقوا على بيان مشترك لمعالجة فقدان الطبيعة العالمي، خلال اجتماعهم في سابورو باليابان.

والتزم أعضاء مجموعة السبع بالتنفيذ السريع والفعال للإطار العالمي للتنوع البيولوجي والذي لعبت المملكة المتحدة دورا رئيسيا في الاتفاق عليه في مونتريال العام الماضي؛ مما يدل على قيادتهم الجماعية في وقف وعكس فقدان التنوع البيولوجي بحلول عام 2030، كما سلطوا الضوء على الحاجة إلى حشد التمويل من جميع المصادر لدعم البلدان النامية لحماية الطبيعة.