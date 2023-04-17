ارتفاع سعر الغاز الطبيعي في أمريكا مع تراجع درجة الحرارة وزيادة الطلب على الغاز المسال

ارتفعت أسعار الغاز الطبيعي في الولايات المتحدة لأعلى مستوياتها منذ أكثر من 3 أسابيع، مع انخفاض درجات الحرارة مما يزيد الطلب على وقود التدفئة، إلى جانب زيادة الطلب الخارجي على الغاز الطبيعي المسال.

وذكرت وكالة بلومبرج للأنباء أن سعر الغاز ارتفع اليوم بنسبة 3ر8% إلى 29ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية تسليم مايو المقبل في تعاملات صباح اليوم الاثنين في نيويورك.

وأشارت بلومبرج إلى وصول سعر العقود الآجلة للغاز إلى 304ر2 دولار لكل مليون وحدة حرارية، وهو أعلى مستوى له منذ 22 مارس الماضي.

وأدى انخفاض درجات الحرارة المتوقعة للأيام الخمس المقبلة حتى 22 أبريل الحالي عن المعدلات الطبيعية في مختلف مناطق شرق الولايات المتحدة إلى زيادة الطلب على وقود التدفئة.

في الوقت نفسه، أظهرت تقديرات خدمة بلومبرج لأنباء تمويل الطاقة الجديدة إلى ارتفاع حركة تصدير الغاز الطبيعي المسال في الموانئ الأمريكية بنسبة 5ر6% أسبوعيا.