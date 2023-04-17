 مسرح نهاد صليحة يستضيف العرض المسرحي الأديب الكبير عم إبراهيم يوم 22 أبريل - بوابة الشروق
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مسرح نهاد صليحة يستضيف العرض المسرحي الأديب الكبير عم إبراهيم يوم 22 أبريل

أ ش أ
نشر في: الإثنين 17 أبريل 2023 - 4:31 ص | آخر تحديث: الإثنين 17 أبريل 2023 - 4:31 ص

يستضيف مسرح نهاد صليحة بأكاديمية الفنون المسرحية بالهرم، يوم 22 أبريل الجاري، العرض المسرحي الشبابي "الأديب الكبير عم إبراهيم".
تعد مسرحية "الأديب الكبير عم إبراهيم" من العروض المسرحية الشبابية الناجحة التي قدمها فريق قسم الدراما والنقد بجامعة عين شمس، وحققت حضورا وإشادة كبيرة من الجمهور خلال عرضها مؤخرا على مسرح كلية البنات.
وتدور فكرة العرض حول تدني مستوى الذوق العام في المجال الفني والأدبي في العالم، وفي نهاية العرض يظهر بصيص نور حيث يولد الأمل في طفل صغير يرغب أن يكون عالم فضاء يعطي الأمل دائما في مستقبل أفضل.
العرض تمثيل فادي رأفت، وأحمد العيمري، وطارق العطار، ويوسف حسام، وسما مجدي، وعمر طارق، وأميرة راشد، وهاني عادل، ومارينا صفوت، وأفرايم كامل، ورضوى شريف، ومحمد ناصر، وأحمد مجدي، ومصطفى وحيد، وهدير عبد السلام، وعبد الرحمن موسى، وأحمد دبور، وجنة أسامة، وأشرقت أشرف، وليديا ملاك، وعبد الله محمد، وتأليف محمد عادل.

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