الآلاف يتوافدون على شواطئ الغردقة للاحتفال بشم النسيم

تشهد شواطئ مدينة الغردقة بمحافظة البحر الأحمر، حالة من الانتعاش خاصة في الرحلات البحرية، تزامنًا مع احتفالات أعياد شم النسيم، والتي ساهمت في نشاط الزيارات للشواطئ والإقبال على الرحلات البحرية على مراكب النزهة واليخوت، وكعادته كان الاقبال كبيرا على شاطئ النادي الاجتماعي وازدحام لافت للنظر

واستقبلت شواطئ الغردقة ومارينا اليخوت السياحية في عيد شم النسيم المئات من مواطني مدينة الغردقة والوافدين عليها من المحافظات القريبة؛ لقضاء رحلات خاصة للعائلات والأفراد للاستمتاع والاحتفال بأعياد الربيع بمختلف المناطق والجزر البحرية المتميزة منها جزيرة الجفتون وشعاب أبو نحاس والمحمية والعرق والفانوس.

وتشهد الرحلات البحرية إقبالاً خلال تلك الفترة وخاصة مع احتفالات أعياد شم النسيم، والتي تقبل فيها الأسر والعائلات على إجراء رحلات بحرية عائلية ومجموعات للاحتفال بأعياد الربيع، مؤكدًا أن هناك إقبال من السياح من مختلف الجنسيات على الرحلات البحرية للاستمتاع بالطقس المعتدل والشعاب المرجانية النادرة، والتي تتميز بهِ البحر الأحمر دون غيرها.

وخرجت المراكب البحرية من الساعة 8 صباحاً والعودة في الخامسة عصرًا، ومن أشهر المناطق التي تستقبل الرحلات يوميًا هي جزيرة الجفتون وبارادايس والمحمية، ورحلات الدولفين، حيث إن هناك سياح يقومون بحجز الرحلة قبل وصولهما لمطار للاستمتاع بالشعاب المرجانية في أشهر مناطق تواجد الشعاب المرجانية بمناطق شعاب الفانوس والعرق وأبو النحاس ومناطق بيت الدولفين شمال الغردقة.

وتعتبر جزيرة الجفتون ومنطقة شعاب أبو نحاس والمحمية شعب الفانوس والعرق من بين اشهر المناطق التي تستقبل رحلات الغوص بالغردقة وفي مدينة سفاجا تعتبر من توبيا من أشهر تلك المناطق.

وكثفت جمعية الإنقاذ البحري، من دوريات الإنقاذ بطول الشاطئ خاصة مع الإقبال الكبير من الجمهور،

كما خصص مرفق الإسعاف سيارتين تحسبا لحدوث أي حالات اغماء أو غرق.