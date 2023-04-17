الزملوط يشهد ختام الدورة الرياضية الرمضانية بنادي الوادي الجديد

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شهد اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، وحنان مجدي نائب المحافظ، ختام الدورة الرياضية الرمضانية بنادي الوادي الجديد.

جاء ذلك بحضور جهاد متولي رئيس مركز الخارجة، وبهاء شوقي مدير عام الشباب والرياضة بالمحافظة ولفيف من القيادات التنفيذية والشعبية والرياضية.

وشمل حفل الختام، مباراة لكرة القدم لبراعم النادي واستعراض رياضي لفريق الكاراتيه.

كما شهد الحضور المباراة النهائية بين فريقي نادي مركز شباب الزهور وباريس والتي انتهت بفوز الأول بهدفين مقابل هدف.

وقام المحافظ بتسليم كأس الدورة للفريق الفائز ومنح مكافآت مالية للاعبين، مقدمًا الشكر والتقدير لجميع القائمين والمُشاركين بالأنشطة الرياضية المختلفة على مدار الدورة الرمضانية، ومؤكداََ على دعم وتشجيع كافة الموهوبين رياضيًا بكافة الألعاب الفردية والجماعية.